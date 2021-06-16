Karar yazarı Akif Beki: Orta tabaka erirken, orta direk geçim derdine düşerken, en üsttekiler semirdikçe semirmiş

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, TÜİK'in 2020 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'ndan çıkan sonuca göre, Türkiye'de zengin kesim dışında, bütün sınıfların son 10 yılda ya geri gittiğini ya da yerinde saydığını belirterek, "İyiye değil kötüye gitmiş, gelir dağılımı adaletsizliği düzelmekten uzaklaşmış. Gelir düzeyi bakımından yüzde 20’lik 5 gruba ayırıyorlar toplumu. Alttaki 4 grubun 4’ü de görünüşte uygun adım yerinde sayıyor.

İlerleme yok, sınıf atlama yok. Sınıflar arası ufak tefek geçişkenlikler varsa bile üst sınıflardan aşağılara doğru. Alttan yukarıya değil. Bir tek kaymak tabakasında keyifler keka. İşleri tıkırında, enseleri daha da kalınlaşmış." diye yazdı.

2010 yılında orta tabakanın toplumun yüzde 59'a ulaştığına vurgu yapan Beki, "Yoksulluk artarken zengin daha da zenginleşmiş. Orta tabaka erirken, orta direk geçim derdine düşerken en üsttekiler semirdikçe semirmiş.

AK Parti, adil düzenciydi. Fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapan bu adaletsiz ekonomik düzeni değiştirecekti. 20 yıldan sonra sonuç bu." ifadelerini kullandı.

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