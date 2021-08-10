Karar yazarı Akif Beki: Ölümünden sonra bile Burhan Kuzu'nun dosyası kapanmadı, amel defteri gibi hâlâ açık ve peşinden gidiyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu'yla yaptıkları görüşmede, uyuşturucu kaçakçası Naci Zindaşti'nin adına yargıya müdahale ettiğine yönelik iddiaları yalanladığını belirterek, "Burhan Hoca, yargıyla siyaset arasında her ne çarpık ilişki varsa, hepsini birden üstünde sergileyen bir örnek vakaya dönüşmüştü." diye yazdı.

Burhan Kuzu'nun, Osman Kavala ve benzerlerine yapılanları haklılaştırırken, kendisine yapılan yargısız infazdan yakındığına vurgu yapan Beki, "Başkası için istemediği bağımsız yargıya saygıyı, kendisi için istiyordu.

Bu arada Hoca hakkında ortalığa saçılanlar, Kavala dosyasında bir türlü bulunamayan somut kanıt ve bağlantılardı. Yargısız infaz açısından durumları kıyaslanabilir bile değildi... Özeleştiri yaptığını, empati kurduğunu söylemişti. Kendisi için istediği haklardan herkesin yararlanması gerektiğini kabul etmişti. Prensipte tutuksuz yargılamadan yana olduğunu da ekleyerek...

Ne ki son pişmanlık fayda etmedi. Allah rahmet eylesin, ölümünden sonra bile dosyası kapanmadı. Amel defteri gibi hala açık ve peşinden gidiyor. Ola ki ibret alınır!" ifadelerini kullandı.

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