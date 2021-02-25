Karar yazarı Akif Beki: Ne zaman ki hükümetin IMF şartlarına uyma mecburiyeti bitmiş, gelirimiz erimeye başlamış

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Onlar IMF'den borç aldı, biz ödedik. Bu onların cibiliyetinde var" sözlerine yönelik olarak, "IMF ile son Stand-by anlaşmasını 2005’te AK Parti imzalamıştı. Yaklaşık 10 milyar dolar ilave borçlanma demekti. Hatırlatanlardan biri de Saadet Partili Av. Ali Aktaş’tı. Tabii AK Parti için bu bir çelişki değil. Ecdat sözleri kitabında hepsinin yeri var. IMF’den borç alırken “Borç yiğidin kamçısıdır”.

IMF’ye 2002’den kalan ve 2005’te eklenen tüm borçlar sıfırlandığındaysa “Borç alan emir de alır”. Hangi prensibin esas alınacağı duruma göre değişiyor. Şu gerçek değişmez, IMF'ye borçları AK Parti kapattı. Bu doğru. Erdoğan'ın hakkı Erdoğan'a. " diye yazdı.

Ekonomide IMF reçetesi uygularken, kişi başına milli gelirin zirveye çıktığına işaret eden Akif Beki, "Ne zaman ki hükümetin IMF şartlarına uyma mecburiyeti bitmiş, gelirimiz erimeye başlamış, ekonomi gerileme dönemine girmiş. Acı ama bu da madalyonun öbür yüzündeki gerçek.

“Borçlu ölmez, benzi sararır” diyen ecdat yanılıyormuş. Borçluyken hasta düşmemişiz, aksine daha da gürbüzleşmişiz. “Düğün pilavıyla dost ağırlamak” lafını bulan ecdatsa haklılığını koruyor. IMF pilavıyla mükellef ziyafet çekmiş meğer bize AK Parti." ifadelerini kullandı.

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