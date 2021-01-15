Karar yazarı Akif Beki: Ne değişti de HDP'nin şimdi acilen kapatılması gerekiyor, bu ihtiyaç nereden çıktı?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, HDP'nin 7 yıllık bir parti olmasına karşın 30 yıllık partiler zincirinin devamı olduğunu belirterek, "1990’da HEP ile başladı. Sonra DEP oldu, sonra ÖZDEP oldu, sonra HADEP oldu, sonra DEHAP oldu, sonra DTP oldu, sonra BDP oldu, en son HDP... Biri kapandı, öbürü açıldı. Adı sürekli değişti. Ama 30 yıldır böyle bir siyasi hareket hep var oldu. Bu hiç değişmedi. Suçlamalar da hiç değişmedi.

HDP’nin ne olup olmadığı bugün ortaya çıkmadı. Kandil’le münasebeti, Öcalan’la bağı yeni anlaşılmadı. Çözüm Süreci'nde, İmralı Görüşmeleri'nde Öcalan'a, Kandil'e aracı olarak heyetleri gönderilirken de biliniyordu. Bu konumundan bilakis yararlanıldı. Ne değişti öyleyse? Ne değişti de geçen sene, ondan önceki sene ya da bir öncekinde değil de şimdi acilen kapatılması gerekiyor? Üç-beş yıl önce duyulmayan bu ivedi ihtiyaç, şimdi nereden hasıl oldu?" diye yazdı.

HDP'nin varlığının teröre değil, terörle mücadeleye hizmet ettiğini savunan Akif Beki, "Dört yılda aldıkları 300 milyon liralık Hazine yardımı ve milletvekili maaşları göze batıyorsa... 6 milyon seçmen, sadece oy değil vergi de veriyor. Kendi seçmeninin yıllık 60 milyar lirayı bulan vergisinden pay alıyor HDP, başkasının zoruna niye gitsin? Kapatma talebinin altında oy dengelerini değiştirmek, muhalefeti karıştırmak ve benzeri başka bir sebep olmalı. Dilimin ucunda ama neydi yahu, hay Allah!" ifadelerini kullandı.

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