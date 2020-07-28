Karar yazarı Akif Beki: MİT binası, görkemli bir törenle açıldı, öyleyse gazeteciler Libya şehidinin kimliğini ifşa etmekten niye tutuklandı?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, MİT İstanbul Başkanlığı'nın yeni binasının görkemli bir törenle açıldığını belirterek, "Akla şu sorular gelebilir: Öyleyse; mesela 2012’de Iğdır’da, askeri tesis gibi stratejik devlet kurumlarının fotoğrafını çektiler diye 3 kişi, niye casusluktan 43 yıl hapse çarptırıldı? Ya da gazeteciler, MİT’in Libya şehidinin kimliğini ve oradaki faaliyetini ifşa etmekten niye tutuklandı? Odatv’ye erişim, bu sebeple neden engellendi? Kafa karışıklığını gidermek için, MİT’in aradaki farkı anlatması gerekmez mi?" diye yazdı.

Akif Beki, internet devrimi ve casus uyduların izleme, gözleme rekabetini bozduğuna işaret ederek, "İstihbarat, büyük ölçüde artık açık kaynaklardan toplanıyor. Eski usulle değil.

MİT Başkanı Hakan Fidan, istihbarat dünyasındaki değişime ayak uydurmak için yeniden yapılanma dönemi başlatmıştı. Teşkilatın içe kapanık yapısını dışa açmak buna dahildi. 2012’de, Yenimahalle Kampüsü’nü medya yöneticilerine açarak duyurmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam, bu dönüşüm halkla ilişkiler stratejisini de kapsayacaktı. Tam sırası, çelişki ve tutarsızlık gibi görünen hususlarda kamuoyunu bilgilendirmek, soru işaretlerini gidermek için ne bekleniyor ki!" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...