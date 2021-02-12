Karar yazarı Akif Beki: Milleti, milli ve gayri milli diye bölecek, karşı karşıya getirecek kadar azdılar, son örnek Cevdet Kılıç

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 84 milyona yaklaşan nüfusun her bireyini AKP'nin mensubu olarak gördüğüne yönelik sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Çünkü o sırada Cumhurbaşkanı sıfatıyla konuşmuyordu. AK Parti Genel Başkanı olarak konuşuyordu. Ve parti teşkilatlarını gayrete getirmenin gayreti içindeydi. Partilileri, ülkenin bütün vatandaşlarının gönlünü ve desteğini kazanmaya motive etmenin neresi yanlış? Beşikten mezara herkesi AK Partili yapma iddiası, kimilerine fazla gelebilir. Fakat 11 milyonu geçkin üye sayısını bulmuş bir siyasi parti lideri, niye teşkilatının önüne böyle bir hedef koyamasın ki!" ifadelerini kullandı.

AKP'ye oy verenleri hakiki ve vatansever, vermeyenleri ise milletin bir parçası olmaktan kovup hain ve düşman sayanlar olduğunu belirten Akif Beki, "Trakya İlahiyat'ın profesör ünvanlı koskoca dekanı Cevdet Kılıç, son örnek. Bitirim ergen ağzıyla Boğaziçi protestocularını hedef alan nefret söylemi, böyle bir ayrımcılığın sonucu. Bir dekan, boyuna posuna bakmayıp bir avuç öğrenciye karşı yalandan iktidar fedailiğine yine soyunur muydu? İktidarı muhalefetten korumayı, sapkınlarla teröristlere karşı din ve devlet savunması gibi satmaya kalkar mıydı?

Özrü kabahatinden büyük bu cengaverlik ortaya çıktığında da hiçbir savcı, seyirci kalır mıydı? Halkı kin ve düşmanlığa tahriklerin dik alası, daniskası karşısında kılı kıpırdamayanlar, yine kanun adamı diye ortada dolaşabilir miydi?" diye yazdı.

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