Karar yazarı Akif Beki: Millet İttifakı kırk yıl çalışsa iktidarın basiretini böyle bağlayamazdı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, yeni anayasa çalışmalarının iktidarın kısır döngüden çıkamadığının örneği olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişikliği, darbecilerin tabutuna son çiviyi de çakacaktı. Vesayetçiliği betona gömecekti. Hatta o yetki verilince faiz, kur ve enflasyonla nasıl mücadele edileceği de millete gösterilecekti. Artık mazaret kalmamıştı, iktidarın başarmaktan başka seçeneği kalmamıştı. Yeni sistemin, tek başlılığa geçişin üstünden üç yıl geçti... Bu kez milletin önüne, 2023’te darbe anayasasının yerine yeni bir sivil anayasa yapma hedefi konuyor." diye yazdı.

Muhalefeti salgınla mücadeleyi partiler üstü tutmuyor diye eleştirip, parti kongrelerinde salonların "lebaleb" doldurmakla övünüldüğüne işaret eden Akif Beki, "Hem Gezi zamanı camide içki içildiği suçlamasını tekrarlayıp hem Kabataş’la birlikte 400 küsur cumadır yayınlanmayan görüntülerin nerede kaldığına millet uyandırılır mı?

Hem HDP’lilerin Kandil fotoğrafları suç delili olarak gösterilip hem Av. Turgut Kazan’ın, gidenlerle onları gönderenlerin hukuken sorumlu tutulamayacağına dair kanunu 2014’te kimin çıkardığını sorgulayabileceği düşünülmez mi? Hem kaçıyor hem davul çalıyor gibi olmuyor mu? Millet İttifakı kırk yıl çalışsa iktidarın basiretini böyle bağlayamazdı, hadi kabul edin." ifadelerini kullandı.

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