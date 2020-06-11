Karar yazarı Akif Beki: Millet gördüğüne, yaşadığına mı inanacak; TÜİK'in söylediğine mi?

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, TİÜK'in açıkladığı işsizlik rakamlarına göre, işsiz sayısının 2019 Mart ayına göre 573 bin kişi azaldığını, işsizlik oranının da 0.9 puanlık düşüşle yüzde 13.2 olduğunu belirterek, "Yalnız sevinmek için acele etmeyin, TÜİK kendisiyle de hemfikir değil.

İşsiz sayısı azaldıysa çalışan sayısı artmıştır diye düşündünüz muhtemelen. Mantıken olması gerektiği gibi. Fakat hayır! Nasıl olduysa aynı dönemde, istihdam edilenlerin sayısı da 1 milyon 662 bin kişi gerilemiş. Çalışan oranı 3,4 puanlık azalış ile yüzde 42'lere inmiş.

Anlayacağınız; aynı anda hem işsiz kalan, iş bulamayan azalmış hem de çalışan adedi. İstatistik için, yalan söyleme bilimi de derler. Göz boyama sanatı da... Ama bunu doğrulama gayreti, bir istatistik kurumuna düşer mi?" diye yazdı.

Akif Beki, TÜİK'in kendi verileriyle kavga edebileceğini ancak vatandaşın kendi gerçeği olduğuna vurgu yaparak, "İstatistik kurumuyla rakamlar arasına fitne sokabilirsiniz. Ancak halkla içinde yaşadığı gerçekliğin arasını da açabilir misiniz?

Yani millet gördüğüne, yaşadığına mı inanacak; TÜİK'in söylediğine mi?" ifadelerini kullandı.

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