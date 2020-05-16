Karar yazarı Akif Beki: Merkez Bankası ve Hazine yetkililerini kutluyorum

Karar yazarı Akif Beki, Reuters’ın duyurduğu Hazine ve Merkez Bankası yetkililerinin dolar ihtiyacını karşılamak için İngiltere Merkez Bankası’yla görüştüğünü hatırlatarak, iktidar kanadının dar boğazdaki ekonomiye karşı yapılan eleştirilere “Liraya Londra merkezli saldırı başlatıldı, küresel tefeci çetesi işbaşında” şeklindeki yaklaşımını “maval okumak” diyerek eleştirdi.

Ekonomideki sorunlar yokmuş gibi yapılınca sorunun çözülmediğini, yüzleşmedikçe büyüdüğünü ifade eden Beki, “Algıyı değil gerçekleri yönetmeye odaklanmadan atlatamayız” dedi. “Dünyada para aramaya çıkmanın halktan gizlenecek, saklanacak tarafı da yok” diyen Beki, “’Dünyanın üçte ikisi, 70 devlet bizden yardım istedi’ anlatılarıyla nereye kadar idare edebilirsiniz?” diye sordu.

Bek, “Feriştahına eyvallahımız yokmuş gibi kuyruğu dik gösterince, fakir fakirliğini unutur mu? Bunu anlayan Merkez Bankası ve Hazine yetkililerini kutluyorum” ifadelerini kaydetti.

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