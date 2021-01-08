Karar yazarı Akif Beki: Melih Bulu'nun onlardan biri olduğumu göstereyim derken gülünçleşmesi de ayrı trajedi

Karar yazarı Akif Beki, Boğaziçi Üniversitesi'ni dışarıdan rektör olarak atanan Prof. Melih Bulu'yu savunanların, üniversiteyi batı hayranı elitlerden alıp halkın yapacakları argümanıyla savunduklarını belirterek, "Memleketin en seçkin üniversitelerinden birini, bilim yuvası olmaktan çıkarıp halk evine mi dönüştürecekler, artık ne demek istiyorlarsa! Fakat Bulu, Batıcı ve elit görünmeyi seçti. Kendisini istemeyenlere, ‘ben de aslında sizdenim’ demek için eskiden CHP’li olduğunu ve hard rock dinlediğini söyledi.

Güya elitisterle mücadele edecekti. Kendisini onlara beğendirmeye, sevdirmeye, gözlerine girmeye çalışması taraftarlarının zoruna gitmiştir. Şirinlik yapayım, onlardan biri olduğumu göstereyim derken gülünçleşmesi de ayrı trajedi." diye yazdı.

Batı hayranlığı ve özentisinin yerli ve milliciliğin şanından olduğunu belirten Akif Beki, "Bulu, tamamen yanlış anlamış. Elitliğe kabul edilmenin şartları arasında, halk müziği değil de hard rock dinlemek yok ayrıca. İspat etmesi gereken şey, Batı hayranı elitlerin dinlediğini sandığı müzikten zevk alıp almadığı değil. Elit ya da halktan olup olmadığı da değil. Boğaziçi’ni elitlerden alıp halka açmak gibi süslü laflarla okulu partizan kadrolaşmaya açmayacağını, üniversiteyi iktidarın arka bahçesine çevirmeyeceğini ispat etmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

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