Karar yazarı Akif Beki: Madem adil yargılama olmadığı bu planla itiraf edildi, neden hemen adil yargılamaya başlayamıyor yargı?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın tamamlanmasının iki yıl alacağını belirterek, "Tesadüfe bakın ki seçim tarihine denk geliyor, ucu ucuna ayarlasan bu kadarı olmaz. Madem adil yargılama olmadığı bu planla itiraf edildi, neden hemen adil yargılamaya başlayamıyor yargı?

Bir ifade için insanların gece yarısı gözaltına alınmasına, özgürlüklerine müdahale edilmesine iktidarın da gönlü razı değilse, ne demeye derhal son verilmiyor? Herkes özgürce düşüncesini açıklayacaksa, niye bu sabah fiilen suç olmaktan çıkarılmıyor? Tutuklu yargılama zorlaştırılacak, somut delile bağlanacaksa, çünkü aslolan tutuksuz yargılamaysa haksız tutuklananları salmak için ne duruluyor? Bunların hepsi Anayasa ve kanunlarda zaten yazıyor." diye yazdı.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın "HDP hem siyasi olarak kapandıktan sonra hukuken de kapanacaktır. Biz inşallah milletimiz nezdinde HDP’yi kapatacağız" sözlerine işaret eden Akif Beki, "Oysa aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nda "Siyasi parti ve seçim yasalarını değiştirerek demokratik katılım kanallarını güçlendirme"yi vaat etmişti. Bu muydu kastedilen? HDP kapatılarak mı demokratik katılım kanalları güçlendirilecekti? Üstelik yargıya karışarak, yerine geçerek buna iktidar mı karar verecekti?

"Demek İnsan Hakları Eylem Planı'ndan muhalefete karşı eylem planı çıkacak" dedirtmez mi, dedirtti... Hukuk reformu böyle mi yapılacaktı, yargı tekelindeki konularda son sözü siyasete söyleterek mi?" ifadelerini kullandı.

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