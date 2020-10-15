Karar yazarı Akif Beki: Koyun önüne yine sandığı, hangi ışığı söndürüp hangisini yakacağına millet karar versin

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın AYM binasının görüntüsüyle birlikte "Işıklar yanıyor" mesajını değerlendirdiği yazısında, "Yanlış yorumlanmaya müsait olduğunu, kötüye çekilebileceğini düşünemeyerek hata yaptığını kendisi de kabul etti.

Ne ki bunun maksadı aşan bir düşüncesizlikten ibaret olduğuna bazılarını ikna edemedi. Altında vesayet ve darbe özlemi aramaya devam ettiler. Yıldırım’ın, adı darbecilik ve vesayetçilikle yan yana anılacak son kişi bile olmadığını, gel de en iyi bileceklere anlat!" ifadelerini kullandı.

AKP'nin antidemokratik müdahaleleri ve yargı vesayetini milletin önüne sandık koyarak yendiğine işaret eden Beki, "Yargı vesayetine cevap, her seferinde millete verdirildi. En son 2010 referandumunda da milletten, yargı vesayetinin tabutuna son çiviyi çakması istendi. Çakmadı mı?

Yetmedi, 2017’de bu kez Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne oy vererek vesayeti sandığa gömmeye çağrıldı millet. Gömmedi mi? Koyun önüne yine sandığı, hangi ışığı söndürüp hangisini yakacağına millet karar versin." diye yazdı.