Karar yazarı Akif Beki: Koalisyon dönemleri geride kaldıysa AK Parti, MHP ile niye seçim ittifakı kuruyor?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Parlamenter demokrasi artık bizim için mazi oldu. Hiçbir istikrarı olmayan koalisyonlarla iç içe sürekli zararda olan dönemleri yaşadık biz" sözlerine dikkat çekerek, "Koalisyon dönemleri geride kaldıysa AK Parti, MHP ile niye seçim ittifakı kuruyor? Perinçek’in Vatan Partisi, iktidara dışarıdan destek veren ortak rolü oynarken kendi kendine mi gelin güvey oluyor? Ayrıca İYİ Parti ile Saadet’i Cumhur İttifakına katma ihtiyacı nereden doğdu?" diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin koalisyonları bitirme vaadini yerine getiremediğini ve yetkileri tek elde toplarken, tek partinin iktidara gelme ihtimalini bitirdiğine işaret eden Beki, "Sistem, cumburbaşkanını tek yetkili yaptı ama bu tekelini çok ortakla paylaşmaya da muhtaç ve mahkum etti.

Kaldı ki emniyet müdürünün İçişleri Bakanı’na meydan okuması, Bakan’ın İstanbul emniyetine söz geçirememekten yakınması, Adalat Bakanı’yla İçişleri Bakanı’nın örtük suçlamalarla atışması, bakan ve bürokratların birbirleriyle ters düşüp sürtüşmesi ancak koalisyonlarda mümkün olurdu." ifadelerini kullandı.

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