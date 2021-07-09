Karar yazarı Akif Beki: Kısmetse şahlanmamız artık 2023'ten sonraya kaldı, inşallah maşallahla bir alalım o virajı, bakın nasıl kanatlanıyor Türkiye!

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz 2018 tarihinde yaptığı "Görev ve yetkiler konusunda hiçbir mazerete sığınma hakkımız bulunmuyor. Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız" konuşmaya dikkat çekerek, "3. yıldönümünün arifesinde, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan duyduklarımızsa artık yeni bir milada yelken açtığımızı gösteriyor. İyi ki ‘bu milat son milat’ coşkusuyla o eski milat, Mazeretsizlik Bayramı ilan edilmemiş. Yoksa bir Mazeretsizlik Bayramı’na, ‘şahsım ve partimiz dış saldırı altında’ mesajlarıyla giriyor olacaktık." diye yazdı.

Faiz, enflasyon, işsizlik, milli gelir, döviz rakamlarının 3 yıl öncesinden daha kötüye gittiğine işaret eden Beki, "Ekonomideki kötüleşme bütün zorlamalara, 128 milyar dolarlık rezervlerin yakılmasına rağmen durdurulamıyor. Fakat nankörlüğün lüzumu yok. Bunun sebebi kötü yönetim, sorumlusu da iktidar değil.

Millet ne istedi de iktidar vermedi!

Daha iyisini iktidar tam başaracaktı ki lanet olası dış güçler yine bırakmadı. Kısmetse şahlanmamız artık 2023’ten sonraya kaldı. İnşallah maşallahla bir alalım o virajı, bakın nasıl kanatlanıyor Türkiye. Hele şu uçuşa bir geçelim, bizi tutabilene aşk olsun. Hayırlı olsun, adı konmamış Mazeretsizlik Bayramı’nızı en kalbi duygularla kutlarım." ifadelerini kullandı.

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