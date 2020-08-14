Karar yazarı Akif Beki: Kılıçdaroğlu'nu kerhen bile vermeyen ekranlar İnce için canlı yayındaydı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'nin basın toplantısını tüm televizyonların canlı yayınladığını belirterek, "Kılıçdaroğlu’nu utanma belasına, yasak savmak niyetiyle kerhen bile vermeyen ekranları, İnce için canlı yayındaydı. Baştan sona verdiler. Tesadüfe bakın ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın il başkanlarına konuşması da İnce’yi bölmedi. Planlasanız böyle olmaz. Cumhurbaşkanı’nın yayını, İnce bittikten sonra başladı." diye yazdı.

Akif Beki, iktidar çevresinin Muharrem İnce'nin çıkışının 19. yılını kutlayan AKP'ye yaş günü hediyesi gibi geldiğine vurgu yaparak, "Erdoğan’ı yense yense İnce gibi bir CHP’li yenebilir, hadi inşallah kazanır” diye umutlandıklarını mı düşünmeliyiz öyleyse? İnce, iktidarı heyecanlandırıyorsa kaybetmeyi çok istediklerinden midir yani?" ifadelerini kullandı.

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