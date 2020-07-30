Karar yazarı Akif Beki: Karşıtları da, taraftarları da iktidarın sözüne güvenmiyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in hilafet tartışmalarına ilişkin yaptığı "Türkiye'nin siyasal rejimiyle ilgili kamplaşma üretmek yanlıştır" sözlerinin 'hilafet' tartışmasını bitirmediğini belirterek, "Bir yanda "Hilafet hayal değil" kampanyası yürüdü. Diğer yanda "TC laiktir laik kalacak" tepkileri...

Demek ki karşıtları da taraftarları da iktidarın sözüne güvenmiyor. AK Parti'nin bir sözü neden tartışmaları kesmeye yetmiyor? Önce ne dediyse sonra rahatlıkla tersini savunup yapabilme esnekliğinden olabilir mi? " diye yazdı.

Akif Beki, hilafet isteyenlerin çocukça bir romantizm körüklediğini belirterek, "Dünyadan bihaber avamın hayalleriyle oynamaktan başka hiçbir karşılığı yok. AK Parti takkesini önüne koyup 'niye' diye sormalı kendine. Yine de niye taraftarı ve karşıtlarını iknaya güç yetiremiyor?" ifadelerini kullandı.

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