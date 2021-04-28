Karar yazarı Akif Beki: Kapanmanın destek paketsiz açıklanmasını sorgulayacağına, varsın millet fiili içki yasağını tartışsın, iktidar tercih etmez mi?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma döneminde içki satışının yasak olmasına dikkat çekerek, "Kapanmanın nedenini, kapsamını, erken açılma fiyaskosunu, zamanında uyarılara rağmen tam kapanılmamasını ve destek paketsiz açıklanmasını eleştirip sorgulayacağına varsın millet fiili içki yasağının niyetini, amacını tartışsın. İktidar tercih etmez mi?

Ne yani Ankara’da, İstanbul’da CHP’li büyükşehir belediyelerine yeni halk ekmek büfeleri açtırılmaması mı konuşturulsaydı? AK Partili belediyelerin yararlandığı “halkın gönlüne girme” fırsatından muhalefetin yararlandırılmaması mı gündem olsaydı? Hangi iktidar ister bunu! “Bu arada sağlığa zararlı alkol içilmemelidir” der ve halkın ekmeğine müdahalenin de üstünü kapatırsınız." diye yazdı.

Tam kapanmadan muaf tutulanlar listesine bakılınca yarım kapanma uygulanacağını belirten Akif Beki, "Siyaset; onca aş, iş mevzusu dururken ‘nereden çıktı, ne alaka’ şaşkınlığıyla istemediği bir tartışmanın içinde buluyor kendini. Nereden çıktığı, buradan belli değil mi?

‘Millet ne derdinde muhalefet neyle uğraşıyor, hem de Ramazan günü’ dedirtmeyi amaçlamıyorsa başka neyle açıklanabilir? Neresinden baksan nahoş, neresinden tutsan sevimsiz.

Fakat tadı kaçan milletin, bu tatsızlıkları kimin hanesine yazacağından iktidar çok da emin olmasın. Bu arada ne diyordu ecdat, “Ayı görmeden bayram etme" ifadelerini kullandı.

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