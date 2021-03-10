Karar yazarı Akif Beki: Kadir Topbaş'ı kim lekeledi ki, AK Parti Grubu şimdi itibarının iadesini talep ediyor?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifaya zorlandığını belirterek, "2017'deki o furyada istifaya ayak direyen belediye başkanlarının yolsuzluk ve FETÖ'cülük gibi türlü zanlar altında bırakıldıklarını da hatırlarsınız. En hafif suçlama, metal yorgunluğuydu. Yanlış yapanları, yorgun düşenleri, ayak uyduramayanları kenara koyup yola devam etmek iddiasıyla el çektirilmişlerdi.

Sanki yolsuzluk ve FETÖ'ye yardım gibi yanlışlar yapanlara verilecek karşılık, yargıda hesabını sormak değilmiş de bir kenara koyup yola devam etmekmiş gibi. Uyarılara kulak asılmadı. Seçmen iradesinin hiçe sayılıp sayılmayacağına aldırılmadı. Aldıkları oyların, şahıslarına değil onları aday gösteren iktidar partisine verildiği argümanıyla düpedüz vesayetçilik savunuldu." diye yazdı.

Kadir Topbaş'ın isminin AKP Grubu tarafından İBB Meclisi'ne sunulan teklifle Yenikapı Meydanı'na verilmesine vurgu yapan Akif Beki, "Kim lekeledi ki, AK Parti Grubu şimdi itibarının iadesini talep ediyor? Kim karaladı ki adını yaşatmak için AK Parti Grubu sahip çıkıyor? Bu konuda da bir çift laf etmek, kendisinden manen helallik istemek, pişmanlık göstermek, seçmeninden bari bir özür ve af dilemek gerekmez mi?" ifadelerini kullandı.

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