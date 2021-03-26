Karar yazarı Akif Beki: Kabahati hep "Yetmez Ama Evet"çilere bulan bir muhalif kesim var

Karar gazetesi yazarı Akif Beki; hak, özgürlük ve demokrasi standartlarındaki her gerilemeden 2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa reformuna "Yetmez Ama Evet" diyenlerin sorumlu tutulduğunu belirterek, "Bilmeyen de o reform, parti kapatmayı kolaylaştıran düzenlemeler getirdi sanacak. Hatırlamayan da o reform, milletvekili dokunulmazlığını kaldırdı zannedecek. Yaşı yetmeyenler, İstanbul Sözleşmesi önceden vardı da 'Yetmez Ama Evet'çilerin desteği sayesinde, 2011'de AK Parti tarafından iptal edildi diye düşünecek.

Her olumsuzlukta kabağı 'Yetmez Ama Evet'çilerin başına patlatanlar, sanırsınız hep demokratikleşme taraftarıydı. Onlar savunurken 'Yetmez Ama Evet'çiler karşı çıktığı için, mesela yerel yönetimleri güçlendirecek reform yapılamadı sanki." diye yazdı.

"Yetmez Ama Evet"çilere hıncın bitmediğini vurgulayan Akif Beki, "Ayrımcılığa uğradığı, kapatılmak ve liderleri siyasetten yasaklanmak istendiği, parti kapatmaya son vermek için mücadele ettiği, dokunulmazlıkları ve özgürlükleri savunduğu günlerde AK Parti'yi destekledikleri için bu öfke. AİHM ve AYM kararlarına uymuyor diye bugün iktidara ateş püskürmek doğru da... 2004'te AİHM'in bağlayıcılığı ile 2010'da AYM'ye bireysel başvuru hakkı getiren Anayasa reformlarına 'Evet' demek mi yanlıştı?

Yahu, bir kere de kendinize şunu sorun; bugün AK Parti yaparken yanlış ve haksız olan, dün AK Parti'ye karşı yapıldığında doğru ve haklı mıydı? Bugünkü kızgınlığınız, dünkü kavgadan kalma. Peki siz niye dün, onlar gibi doğru yerde durmadınız? Dursaydınız, siyaset bu kadar zıvanadan çıkar mıydı? AK Parti'ye bunca istismar imkanını kim verdi, sayenizde değil mi?" ifadelerini kullandı.

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