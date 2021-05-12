Karar yazarı Akif Beki: İsrail provokatörlüğünü yapıyor, fakat Hamas, buna gelmek zorunda mı?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İsrail'in Filistinlilere ve Mescid-i Aksa saldırılarına ilişkin değerlendirmesinde, "Filistin duyarlılığını ayakta, canlı tutmak için çırpınanlar baş tacı. O sorumluluk hepimizin omuzlarında. İsrail’in insanlık dışı saldırganlığı ve işgali de her türlü kınamayı, lanetlemeyi hak ediyor. Galeyana gelmemek mümkün mü!

Fakat bunu kullanan, üstünden kendi hesaplarını kovalayan tuzu kuruları görmekten de şiddetli rahatsızım. On yıllardır, ben kendimi bildim bileli içimizde kanayan bir yara Filistin. Bugüne dek çözülememiş olmasında, çözümsüzlükten yararlanan aktörlerin vebali yok mu?" diye yazdı.

İsrail Başbakanı Netenyahu'nun saldırıları popülist şova çevirip siyaseten istismar etmek için ortalığı ateşe vermekten çekinmediğine işaret eden Beki, "Netanyahu, misilleme bahanesiyle yine Gazze’ye saldırdı. Yine çocuk, kadın, sivil demeden katliam yaptı. İsrail’in Mescid-i Aksa provokasyonu dünyada infial uyandırıyordu. Hamas füzelerinin devreye girmesi, Filistin direnişinin lehine mi oldu şimdi? Güçlendirdi mi, zayıflattı mı?

Yine onlarca, yüzlerce füze atıyor Hamas. İsrail’e zarar mı veriyor, istismar edeceği bir koz mu? İsrail, provokatörlüğünü yapıyor. Fakat Hamas, buna gelmek zorunda mı? Örgüt propagandası ya da güç gösterisi, Filistinlilerin hayatını korumaktan daha mı değerli?" ifadelerini kullandı.

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