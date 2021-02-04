Karar yazarı Akif Beki: İktidarlara, beğenmedikleri mahkeme karalarına uymama hakkı da tanıdınız mı, yeni anayasanın tadından yenmez

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışma zamanı gelmiştir" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "AK Parti ve MHP oyları, yeni anayasayı Meclis'ten geçirip halk onayına sunmaya yetmiyor. Bu vesileyle İYİ Parti'yi, Cumhur İttifakı saflarına katmaya yardım edeceğini de ummuşlardır. Ama MHP lideri Bahçeli, yeni anayasa çağrısına destek verirken bir çerçeve de çizdi. Buna göre yeni anayasa, Cumhurbaşkanlığı sistemine uymayan mevcut Anayasa ve eski sistemin artıklarından rejimi kurtarmayı amaçlamalıydı. Madem yeni sistem Anayasa'ya uymuyordu, Anayasa yenilenip ona uydurulacaktı.

Herhalde şöyle değişikliklerle: AİHM kararlarını bağlayıcı olmaktan çıkarmak gibi... AYM kararlarına uyma mecburiyetini kaldırmak gibi... AYM'ye bireysel başvuru hakkını iptal etmek gibi... " ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin daha önce Anayasa Mahkemesi'ni yeni sistemin sırtında kambur olduğuna yönelik sözlerini hatırlatan Akif Beki, "İktidarlara, beğenmedikleri mahkeme karalarına uymama hakkı da tanıdınız mı, yeni anayasanın tadından yenmez. Menderes'in başlattığı, Özal'ın ilerlettiği, AK Parti ile zirveye çıkan AİHM kararlarına uyma yükümlülüğünü de haliyle sonlandırması gerekecek bu anayasanın.

"Yaşasın, yeni demokratikleşme reformları geliyor, yeni anayasayla da bunlar taçlandırılacak. İYİ Parti'nin de sürece katılımıyla Cumhur İttifakı güçlenecek" diye sevinenler hala bu umudu koruyor mu?" diye yazdı.

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