Karar yazarı Akif Beki: İktidarı savunmak için geliştirilen bu avutma ve saptırma hezeyanları, bazı iktidar aktörlerine bile artık fazla geliyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, orman yangınlarına etkin müdahale yapılmaması konusunda "neden tedbir alınmadı" sorusu yöneltildiği zaman, terör örgütü propagandası şeklinde sloganlar pompalandığını belirterek, "Hatta yangın söndürülemeyince söndürülememesinin hakkımızda daha hayırlı olacağına, şerden hayır doğacağına ikna denemeleri bile başladı. Evi yananların ‘İyi ki söndürülememiş’ diye sevinecekleri, ne kadar da şanslı oldukları ballandıra ballandıra muştulandı.

TOKİ’nin krediyle yenilediklerine bakanların ‘keşke benim de evim yansaydı’ diyeceği, Gündoğmuş’un AK Partili Başkanı Özeren’ce bizzat müjdelendi. İktidarı savunmak için geliştirilen bu avutma ve saptırma hezeyanları, bazı iktidar aktörlerine bile artık fazla geliyor." diye yazdı.

30 Temmuz Cuma günü, Diyanet'in hutbesinin başlığının "Afetlere karşı sorumluluğumuzun idrakinde olalım" olduğuna işaret eden Beki, "81 ilde, bütün camilerde okunan hutbe, yangınlara verilecek en iyi cevabın sorumluluktan kaçmamak olduğunu hatırlatıyordu. Doğru cevabın, baştan önlem almak, sonra da etkin müdahaleyle söndürmek olduğunu ayetle, hadisle söylüyordu." ifadelerini kullandı.

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