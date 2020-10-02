Karar yazarı Akif Beki: İktidar, sandıkta kaybettiği bir belediyeyi daha, polis-yargı marifetiyle sandıksız kazandı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, 6 yıl sonra başlatılan Kobani dosyasından gözaltına alınan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in, kayyım atanmasının önüne geçmek ve belediye yönetimini seçilmişlerin elinde tutmak için istifa edeceğini açıklamasının ardından HDP'li meclis üyelerinin gözaltına alındığını belirterek, "İktidar, sandıkta kaybettiği bir belediyeyi daha, polis-yargı marifetiyle sandıksız kazandı. Sandık sonuçları ortadan kaldırılarak... Bilgen olacakları önceden bilmiş gibi. Kahin olmaya gerek yok, kime malum olmazdı ki!

Ondan iki gün önce, Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu görüşecekti. Beklenmedik biçimde ertelendi. Gerekçe, incelemenin tamamlanmamasıydı. Dosyanın içini dışını ezberlemeyen mi kaldı? Tam şaşkınlıkla karşılanacaktı ki ne olsa beğenirsiniz! Tesadüf bu ya, Kavala’nın yeni iddianamesi, mahkemeye sunulmak için bula bula o günü buldu." diye yazdı.

Yargının işleyişinde sürpriz olmadığını, hesabı kabaca bilenin olacakları da gözü kapalı kestirebileceğine işaret eden Akif Beki, "Fakat keramet, geleceği gören Bilgen ya da AYM’de değil. Yargının işleyişinde sürpriz yok. Mühendislik işi. Hesabı kabaca bilen, olacakları da gözü kapalı kestirebilir.

Yargıyı kullanarak siyaseti tanzim etme projelerinden az mı çekti AK Parti? Ama antidemokratik müdahale ve tasarımların bir o kadar da nimetlerinden faydalandı. Siyaset ve yargı mühendisliklerinin fıtratında var, ters tepiyorlar.

Ece Ayhan’ın “Velhasıl onlar vurdu biz büyüdük kardeşim” dizesinden, bu sayede ne sebeplendi halbuki AK Parti! Mağduriyet geçmişi dile gelse de söylese!" ifadelerini kullandı.

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