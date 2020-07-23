Karar yazarı Akif Beki: İktidar Ayasofya'nın 'siyasi şov' gibi görünmesini istemiyor ama medyası böyle göstermek için kara propaganda yapıyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve HDP'nin müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazı için davet almadıklarını belirterek, "İktidar, ‘siyasi şov’ gibi görünmesini istemiyor, bundan rahatsız. Ama medyası, böyle göstermek için elinden gelen kara propagandayı yapıyor. Haşa, siyasetin gölgesi düşürülmese cumanın şartları yerine gelmeyecek sanki!" ifadelerini kullandı.

Akif Beki, Milli Görüş hareketinin Ayasofya'nın camiye döndürme fikrinin takipçisi olduğuna işaret ederek, "AK Parti’yi de her fetih yildönümünde “Ayasofya’sız kutlanmaz” diye sıkıştırırlardı. Karamollaoğlu, icabet etme isteğini açıkça dile getirdiği halde çağrılmadı. Eleştirdiği için mi dışarda bırakıldı? Ayasofya’da kılınacak cuma namazına davetten söz ediyoruz. Cezalandırma aracı gibi kullanmaya gerek var mıydı?" diye yazdı.

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