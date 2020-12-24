Karar yazarı Akif Beki: İktidar artık AİHM kararlarının mahkemelerimizi bağladığını düşünmüyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AİHM kararlarının bağlayıcı ve iç hukukun üstünde olduğunu belirterek, "Kanunlarımızla çelişirse uluslararası sözleşme hükümleri esas alınır diye, kapı gibi bir hükmü Anayasa'ya Bay Kemal'in CHP'si koydu sanırsınız. 2004'te, eski Ak Parti koymadı sanki. Şimdi yeni AK Parti, "AİHM bizim iç mahkemelerimizin yerine karar veremez" diyor. Çünkü Demirtaş konusunda, iktidarın istediği gibi karar vermedi. Demirtaş'ın tutukluluğunun hukuki değil siyasi olduğuna, haklı gerekçelere dayanmadığına ve tahliye edilmesi gerektiğine hükmetti." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Selahattin Demirtaş'ın "terörist" ve "suçlu" olduğunu bir kez daha ilan ettiğine vurgu yapan Akif Beki, "Erdoğan, böyle giderse AİHM'e tahammül etmek mecburiyetinde olmadığımızı da bildirdi. İktidar, artık AİHM kararlarının mahkemelerimizi bağladığını düşünmüyor. Anayasa'nın emrettiği uyma mecburiyetine de inanmıyor.

Mahkeme kararlarını beğenip beğenmeme, tanıyıp tanımama hakkı memleketimize getirilmişti. Artık yerleşik içtihat ve teamül halini alıyor. Hangi kararın uygulanıp hangisinin uygulanmayacağını seçme özgürlüğü genişliyor diyelim. Henüz Anayasa'da yazmıyor olabilir ama fiili anayasanın iktidara tanıdığı hak ve özgürlükler arasında demek bunlar. Hamdolsun mu!" ifadelerini kullandı.

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