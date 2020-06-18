Karar yazarı Akif Beki: HDP seçime sokuluyor, Meclis'e sokuluyor ama ekrana sokulamıyor

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, HaberTürk televizyonunda önce Didem Arslan Yılmaz, ardından Veyis Ateş'in, HDP'yi ekranlara taşımama kararına ilişkin yazısında, "Resmen kapatılmamış bir partiyi fiilen kapatmak, medyaya mı düşer? Cumhurbaşkanlığı bütçesinden bu yıl HDP’ye 50 milyon Hazine yardımı yapılacak. Kanun emri.

YSK, demokratik yarışa katılmasında bir sakınca görmüyor. “Seçebilirsin, hakkındır, istersen oyunu verebilirsin” deniyor. Seçmenin önüne meşru seçenek olarak konuyor. YSK onayıyla sandıkta vatandaşa sunuluyor ama ekrandan izleyiciye sunulamıyor. Öyle mi?

Seçime sokuluyor, Meclis’e sokuluyor ama ekrana sokulamıyor, yanından bile geçirilemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akif Beki, HDP'nin PKK'ya ve terör eylemlerine açık tavır almaya zorlanması gerektiğini belirterek, "Eleştirilmeyi hak ediyor mu, fazlasıyla ediyor. PKK’ya ve terör eylemlerine açık tavır almaya zorlanmalı mı, zorlanmalı. Türkiye partisine dönüşmesi için HDP’yi sıkıştırana terör destekçileri dışında kim laf eder? Dağdakilerle bağını koparması için bastıranı kim ayıplayabilir?

Habertürk ekran yüzlerinin HDP’den beklentileri, haksız ve yanlış değil. Ama ekran ambargosu uygulama hakkı verir mi? Medyanın da terörle mücadelenin de doğasına ters. Kendi amaçlarına bile hizmet etmiyor. Demokrasinin derinleşmesine, teröre galip gelmesine ise hiç yardım etmiyor. Dağdaki terör şeflerinin istediği tam da bu değil mi?" diye yazdı.

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