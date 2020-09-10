Karar yazarı Akif Beki: Haksız yere astıklarınıza hayatlarını nasıl geri ödeyeceksiniz?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Türk yargısının her yıl yanlış tutuklama kararlarıyla milyonlarca lira tazminata mahkûm edildiğine işaret ederek, "Kanun yetkisi kötüye kullanılarak yılları çalınan mağdurlara tazminatları vergilerimizle ödeniyor. Buna yanlışlıkla idam edilenleri hangi iktidar eklemek ister?

Hem, haksız yere astıklarınıza hayatlarını nasıl geri ödeyeceksiniz! Var mı hatanın geri dönüşü, telafisi, düzeltme ve iade imkanı? Üstelik, iktidar partileri, infaz indirimiyle 100 bin mahkumu cezaevlerinden erken tahliye edeli daha kaç ay oldu?" diye yazdı.

Uluslararası Af Örgütü'nün 2018 yılındaki raporuna göre, idam cezalarının en çok uygulandığı yerlerde tecavüz suçunun işlendiğine dikkat çeken Akif Beki, "Meydanda bile infaz etseniz işe yaramıyor. Çin, Hindistan, ABD, İran, Irak, Arabistan gibi ülkeler bu suçlarda dünyadan iyi yönde ayrışmıyor. Tersi! Bunun gayet farkında olmasalar, bugün savunanlar, dün idam cezasını sistemimizden kaldırırlar mıydı?

AB’ye uyum için ve insan haklarına aykırı diye kanunlarımızdan 2004’te tamamen çıkarılmıştı. AK Parti’nin gurur duyduğu bir reformdu. Kaldıranlar geri getirmek istediğine göre...İdam popülizmi, emperyalizmi ipe çekme ihtiyacından depreşmiştir. Yani ÖTV zammı, liranın erimesi gibi bizi doğrudan alakadar etmiyordur. Var mı başka izahı!" ifadelerini kullandı.

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