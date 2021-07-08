Karar yazarı Akif Beki: Güya AK Parti bu ortaklıktan mutsuzmuş, seçim kazandırmayacağını anlamış, sonu yok diye ayrılmak istiyormuş...

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz Cuma günü Diyarbakır'a yapacağı ziyarete dikkat çekerek, "İçişleri Bakanı Soylu’yu da yanında götürecek mi, terörle mücadele bahsinde adını anacak mı? Soylu, 4 haftadan fazladır Cumhurbaşkanı’yla tek kare fotoğraf vermedi. Soylu’ya bir şey mi denmek isteniyor, niye mesafe kondu, çekil mesajı mı? Bir meraktır aldı kamuoyunu, yürüyor." diye yazdı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Süleyman Soylu'ya verdiği desteğin, Cumhur İttifakı'na bağlılık tazeleme çağrısı olarak değerlendirildiğini belirten Beki, "Bu da AK Parti’nin, eksilen oylarını tamamlama hesabıyla yeni açılımlara yönelebileceği varsayımına dayanıyor.

Güya AK Parti bu ortaklıktan mutsuzmuş, seçim kazandırmayacağını anlamış, o gün gelmiş, ihtiyaç kapıya dayanmış, zoraki bir arada duruyormuş, sonu yok diye ayrılmak istiyormuş...

Bahçeli de ortağında yan çizme emarelerini görmüş de dümen kırdırmamak için ön kesiyormuş, Soylu üstünden sıkıştırarak ittifaka bağlılık tazelemeye zorluyormuş gibi... Olan biteni anlamlandırmaya çalışan okur yorumlarında bile bu faraziye öne çıkıyor.

Böyle bir derinliği var mı, bir taraf Soylu’yu ittifakın devamının sembolü, göstergesi olarak mı konumlandırıyor ya da kullanıyor? Çok su götürür." ifadelerini kullandı.

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