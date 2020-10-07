Karar yazarı Akif Beki: GATA skandalını kim hazırladı?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden aldığı eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer'in "Yetmez Ama Evet" kavgasını yeniden alevlendirdiğini belirterek, "Dendi ki; bir zamanların köklü GATA’sında, böyle bir şaklaban nasıl başhekim yardımcısı olabildi? Edizer profilinin devlette önünün açılmasından ‘Yetmez Ama Evet’çileri sorumlu tutan cevaplar verildi.

Kamu kurumlarındaki çürüme ve yozlaşma için, AK Parti’nin 2010’daki Anayasa değişikliğine kerhen destek veren liberaller suçlandı. Kabahat döndü dolaştı, askeri vesayetle mücadelede AK Parti’den yana tavır alanların üstüne yıkıldı." diye yazdı.

AKP'nin bugünkü yanlışlarından dünkü askeri vesayet düzeninin günahlarını aklamaya, kirli çamaşırlarını yıkamaya bakanların fırsatı kaçırmadığına işaret eden Akif Beki, "AK Parti’nin bugünkü yanlışlarında dünkü askeri vesayet düzeninin günahlarını aklamaya, kirli çamaşırlarını yıkamaya bakanlar, fırsatı yine kaçırmadı.

İktidarın her şeyiyle başından beri yanlış, kendi muhalefet gerekçelerinin de her konuda başından beri haklı olduğunu ispatlarmış gibi kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

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