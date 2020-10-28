Karar yazarı Akif Beki: Fransızların bizi boykot ettiği iddiası asılsız çıktı ama Suudilerin devlet güdümlü Türk mallarını boykot kampanyası gerçek

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, TÜİK rakamlarına göre Türkiye'nin Fransa'ya 7 milyar 900 milyon dolarlık mal sattığını, 6 milyar 700 milyon dolarlık aldığını belirterek, "Bu durumda, ticareti keserek kimi cezalandırmış oluruz? Alın size 10 puanlık havuz sorusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kim Fransa’nın bize boykot savaşı açtığını söylediyse...Şu misilleme çağrısıyla karşılık verdi: “Nasıl ki Fransa ‘Türk markalı mal satın almayın’ diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın...”

Oysa Fransa Ticaret Bakanı, bu çağrıdan sonra bile Türkiye’ye boykot misillemesinde bulunmayacaklarını açıkladı. Meğer boykotu başlatan bizmişiz, misillemede bulunan değil. Tersiymiş gibi sunuldu. Fransızlar, başlattığımız kampanyaya misilleme dahi yapmayacaklar. Nerede kaldı, vatandaşlarını Türk mallarıyla alışverişi kesmeye çağırmak!" diye yazdı.

Fransızların Türkiye'yi boykot iddiasının asılsız olduğuna işaret eden Beki, "Suudilerin devlet güdümlü Türk mallarını boykot kampanyası gerçek. Asılsız olana yaptığımız misillemeyi, aslı olandan niye esirgediğimizse bir acayip muamma. Milletin menfaatine olmayan bir siyasi popülizmi millete, mecburiyettenmiş gibi göstermek için mi?

“Fransız hükümeti başlattı, cevap vermezlik yapamazdık” demeye mi? Hamaset yorgunu ve mağduru kalabalıkları, bedelini ödedikleri hamasetin kaçınılmazlığına ikna için mi? Başka türlü olamazmış, başka seçenek yokmuş gibi." ifadelerini kullandı.

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