Karar yazarı Akif Beki: Esad sayemizde alanını genişletiyor, kaybettiği yerleri geri alıyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Türk-Rus mutabakatlarının imzalandığı andan itibaren, Suriye hükümetinin İdlib'de kontrol ettiği toprakların arttığına yönelik açıklamasına işaret ederek, "Yani sayemizde Esad, alanını genişletiyor, kaybettiği yerleri geri alıyor. Lavrov’a bakarsanız, olması gereken de zaten bu." diye yazdı.

Akif Beki, Türkiye'nin Astana Mutabakatı'nda verdiği taahhütlere göre, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstereceğini belirterek, "YPG deseniz, işleri tıkırında. ABD ile petrol, Rusya ile de Moskova’da Suriye’yi federasyona çevirme anlaşmaları yapıyor. Hala otonom yönetim umudundan vazgeçmiş değil. Evet, Ankara YPG’yi, ABD’den uzaklaştırdı. Ama Rusya ve Esad’a kazandırmaktan başka neyi değiştirdi?" ifadelerini kullandı.

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