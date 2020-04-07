Karar yazarı Akif Beki: Dünya ne kadar küçüleceğini hesaplarken, Berat Albayrak büyüme hedeflerini tutturacağını müjdeliyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle pek çok ülkenin küçüleceğini hesapladığını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bizim ekonomimizin büyüme hedeflerini tutturacağını müjdeliyor. Dünyadan ‘pozitif’ yönde ayrışan belki de yegane ülke olmaya adayız şu halde." ifadelerini kullandı.

Akif Beki, sivrilerek göze girme taklaları atanları 'iktidar propagandistleri'nin yazılarıyla iktidara zarar verdiklerini savunduğu yazısında, "Dünyadan ‘pozitif’ yönde ayrışan belki de yegane ülke olmaya adayız şu halde. Ne hakları var şimdi işgüzar propagandistlerin, aldatmacalarla bu iyimserliğe gölge düşürüyor, hazineyi aciz gösteriyorlar. ‘Kimsesizlerin kimsesi olamayacağı, evde gelirsiz kalacaklara bakamayacağı için devlet sokağa çıkma yasağı ilan etmiyor’ deseler...İktidar savunusu adına pompaladıkları bu zırvalardan daha fazla zarar veremezlerdi iktidara.." diye yazdı.

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