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Ekonomi

Karar yazarı Akif Beki: Devletin marketi zararına satarsa, vatandaşın vergileriyle sübvanse edilecek

"Vatandaşa ucuza mı gelmiş olacak bu durumda?"

05 Ekim 2021 08:32

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tarım Kredi Kooperatiflerini süratle çoğaltacağız" söylemine ilişkin olarak "Etiketlere pahalılık olarak yansıyan şey, yanlış para politikası. Günah keçisi ilan edilen marketlerin suçu ne?" dedi.

"Maliyet girdilerini siz artırırken bu zamları satış fiyatlarına yansıtmayı üreticiye, toptancıya, perakendeciye yasaklarsanız düzelir mi?" diyen Beki yazısında şöyle dedi:

"Maliyet girdilerini siz artırırken bu zamları satış fiyatlarına yansıtmayı üreticiye, toptancıya, perakendeciye yasaklarsanız düzelir mi?

Şimdi de marketleri ucuzlukta rekabete zorlamak için, tanzim satış mağazaları açılacak.

Devletin marketi, zararına satarsa vatandaşın vergileriyle sübvanse edilecek. Vatandaşa ucuza mı gelmiş olacak bu durumda? Hem zararına satarsa çiftçinin, tüccarın, özel marketlerin açığını kim kapatacak?"

 

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