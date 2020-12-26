Karar yazarı Akif Beki: Devletin istihbaratı yıldırım operasyonuyla gizli partinizi basacak

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın otellerde, villalarda yapılacak yılbaşı eğlencelerini takip için istihbarat görevlendirdiklerine yönelik açıklamasını değerlendirdiği yazısında, "Yasadışı eğlence planınız, dikkat edin de telefon dinlemelerine, teknik takibe ya da komşu ihbarına takılmasın. Bir sır gibi saklamayanın çırasını yakacaklar. Tespit edildiği anda, devletin istihbaratı yıldırım operasyonuyla gizli partinizi basacak. Devlet, milletin sağlığının tehlikeye atılmasına müsaade etmeyecek." diye yazdı.

Kimin suçsuz, kimin terörist olmadığına siyasi iradenin karar verdiğine vurgu yapan Akif Beki, "Demirtaş'ın hukuki değil siyasi nedenlerle tutuklandığı, bu tavırla aslında doğrulanmamış; AİHM kararı, böylece haklı çıkarılmamış sanki. Yargımızın bağımsızlığı ve tarafsızlığı da kanıtlanmış, iktidarın demokrasi ve hukuk reformuna niyetinin ciddiyeti ispatlanmış oluyor.

Anlamayan kalmamıştır. Reform işi yatmış görünüyor. Hiç olmamış, zaten yokmuş gibi. Onu unutun. 2021, ters reform yılı olacak, artık kesinleşti. Ne zaman iktidardan reform lafını duysam, iki şey geliyor aklıma. Bir; herkesi kör, alemi sersem mi sanıyorlar?" ifadelerini kullandı.

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