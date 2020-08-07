Karar yazarı Akif Beki'den Okan Müderrisoğlu'na 'döviz' göndermesi: Allah'tan dış kaynaklı bir atak hazırlığı önceden tespit edildi de içimiz rahat

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, dolar ve Euro'daki yükselişe ilişkin olarak, Sabah Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun 28 Temmuz tarihinde yazdığı "Su uyur, piyasadaki ajanlar uyumaz" başlıklı yazısına göndermede bulunarak, "Dolar aldı başını gidiyor, avro zaptedilemiyor. Demek ki haber doğru.

Fakat pusuya yatmış bekleyen ajanların senaryoları, sonbahara ayarlıydı. Acaba niye öne çektiler, ne oldu da erkene aldılar?

Anadolu Ajansı, TL'ye saldırının nereden geldiğini henüz duyurmadı. A Haber de bunu teyit etmedi. Geçen seferki "Londra merkezli bir saldırı" idi. Ama Müderrisoğlu, Londra'daki 'tefeci lobisi'nin elini kolunu kestiğimizi, o yüzden para istemek için Londra kapılarına gitmemizde bir sakınca kalmadığını belirtmişti. Liramıza operasyonu bu sefer kim çekiyor öyleyse? Londra değilse nere merkezli olabilir?" diye yazdı.

Akif Beki, doları 7 liranın altında tutmak için piyasaya milyar dolarlar pompalanmasına karşın kontrolden çıktığını belirterek, "Allah'tan dış kaynaklı bir atak hazırlığı önceden tespit edildi de içimiz rahat. Nedenini biliyoruz.

Bir operasyonla karşıya karşıya olmasak ekonomi yönetiminin nerede yanlış yaptığını sorgulayacaktık. Baştan uyarıldığımız için gerek kalmadı. Ne de olsa bu kur rakamları suni. Dolar, yapay olarak 7'nin üstüne çıktı. Hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

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