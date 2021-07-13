Karar yazarı Akif Beki'den Canan Kaftancıoğlu yorumu: Kardeşini bile kayırmayan siyasiyi özlemişiz

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, hastane yöneticisi kardeşi gözaltına alınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Hukuk karşısında işlemiş olduğu bir suç varsa eğer mutlaka cezasını çekecektir, çekmelidir." açıklamasına dikkat çekerek, "Hakkı, hukuku lafta değil icraatta başka hatırlardan yukarıda tutan yalın bir tepki. Görmeyeli çok zaman oldu, özlemişiz yahu, helal olsun!" diye yazdı.

Canan Kaftancıoğlu'nun "aile her şeydir, kol kırılır yen içinde kalır" raconuna sığınmadığını belirten Beki, "Görev ve yetkisini kötüye kullandığı ayyuka çıkanlara tanınan ayrıcalığı, babasının evladına tanımadı...

Mafyanın 10 bin dolar maaşlı siyasi ayağı bile dava kardeşliği korumasından ve kayırmacılığından yararlanırken öz kardeşini kayırıp korumaya almadı..." ifadelerini kullandı.

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