Karar yazarı Akif Beki: Deli bozuk kampanyalara malzeme üretmek adına darbe paranoyaları kaşınıyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda sarf ettiği "Menderes erken seçim ilan etse belki darbe önlenebilirdi" sözlerinin cımbızla ayıklanıp, iktidarı erken seçime zorlamak için darbe tehdidi olduğu yönündeki eleştilere yönelik olarak, "Bakıyorsunuz, o manaya gelecek hiçbir şey yok. Tam tersi! Başbuğ orada, 27 Mayıs'la cumhuriyetin getirdiği siyasi sisteme ilk darbenin vurulmasından yakınıyor. Darbelerden niye hayır gelmeyeceğini anlatıyor. Ne 27 Mayıs'ı onaylıyor ne de darbeleri ve darbecileri öven bir sözü vaki" diye yazdı.

Gazetesi Can Ataklı ve İlker Başbuğ'un açıklamalarının, sanki muhalefet sözcüleriymiş gibi algılandığını belirten Akif Beki, "Halkın gerçek gündeminin, muhalefetin darbe hazırlığı ve çığırtkanlığı olduğunu söylüyorlar. İşsizlik, zam yağmuru, hayat pahalılığı, asgari ücret vesairle ilgili yaygaralar, hep bu hazırlığı saklamak içinmiş.

Sırf bu deli bozuk kampanyalara malzeme üretmek adına, öküz altında buzağı aranıyor. Darbe paranoyaları kaşınıyor. İçinde darbe lafı geçen konuşmalar bulunup cımbızlanıyor, çarpıtılıyor ve manipüle edilerek olmayan darbe çağrısı varmış gibi gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

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