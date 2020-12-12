Karar yazarı Akif Beki: Cumhurbaşkanı birden, evine kadar gelmiş Biden'la tanıştığı geçmiş günleri hatırlamaya başladı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, ABD başkanlığını devredecek olan Donald Trump'ın giderayak S-400'ler yüzünden Türkiye'ye karşı hazırlanan yaptırım paketini askıdan indirdiğini, Avrupa Birliği'nin ise yaptırım tehdidini askıda tutmaya devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Trump’a sitem, yeni başkan Biden’a saygı, Biden’ın arkasındaki eski başkan Obama’ya sevgi ve dostluk, Merkel gibi sağduyulu AB liderlerine de teşekkür mesajları yolladı.

Cunhurbaşkanı birden, evine kadar gelmiş Biden’la tanıştığı geçmiş günlerin hatırını, dünyadaki 5 önemli dosttan biri obama’yla gül gibi geçinip gittiği zamanları, Merkel’in hayranlık uyandıran sağduyusunu, AB ile birbirimiz için ne kadar vazgeçilmez olduğumuzu ve Trump’ın yaptırımları imzalamasının NATO ortağı Türkiye’ye nasıl bir saygısızlık olduğunu hatırlatmaya başladı." diye yazdı.

Trump'un daha düne kadar Putin'le birlikte dünyadaki en mert iki kişiden biri olarak gösterildiğini hatırlatan Akif Beki, "Biden, Ankara’nın kendisi hakkındaki gerçek kanaatinin farkında olmayabilir mi? Merkel ile Macron, kendilerine karşı kullanılan dili tamamen unutmuş mudur? Söylenmedik ne bırakılmıştı?" ifadelerini kullandı.

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