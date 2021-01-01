Karar yazarı Akif Beki: Cumhurbaşkanı'nın beklediği sanatçı Demet Akalın mıymış!

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'sanatçı' tarifini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı, onca memleket meselesi arasında şikayetini dinlemeye bizzat zaman ayırmıştı. Demek ki, bir dediği iki edilmeden el üstünde tutulan ve topluma ideal sanatçı diye sunulan rol modellerden biri." görüşünü savundu.

Beki, "Cumhurbaşkanı'nın beklediği sanatçı Akalın mıymış!" başlıklı yazısında, "Aslında yanlışları eleyerek doğru sanatçıları bulmaya çalışmak yerine, en iyisi direkt Cumhurbaşkanlığının müdavim sanatçılarına bakmak. Cumhurbaşkanlığı davetlerinin, destek organizasyonları ve teşvik ödüllerinin kadrolu sanatçılarına ne kadar uyuyor bu tarif? Mesela, eşinin telefonda okey oynamaya çok zaman harcayıp kendisini ihmal etmesini şikâyet için doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a giden Akalın? Cumhurbaşkanı, onca memleket meselesi arasında şikayetini dinlemeye bizzat zaman ayırmıştı. Demek ki, bir dediği iki edilmeden el üstünde tutulan ve topluma ideal sanatçı diye sunulan rol modellerden biri." düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Peki ama örnek sanatçılar Akalın ve Yener ikilisi, Cumhurbaşkanı’nın beklentisini karşılıyor mu? Yani dünya müzik listelerini altüst edecek zulüm ve adaletsizliğe isyan şarkılarını onlar mı söylüyor? Evrensel müzik anlayışını değiştirmeye bu ikisi mi aday? Ve davalarını sanatlarıyla ifade etmekten başka bir öncelikleri yok mu? İsyan müziği deyince Akalın’la Yener’den sonra akla, rap de gelmez mi? Peki 'Susamam' şarkısıyla biraz yaramazlık yapan Şanışer ve rapçi arkadaşlarının kulağı mı çekildi, sırtı mı sıvazlandı? Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri törenine davet edildiler de onlar mı reddetti? Bizim mi haberimiz yok? Bu yıl da eksantrik bir tartışma ile başladı. Berat Albayrak’ın giderken dediği gibi, Mevla sonunu hayreylesin." ifadesini kullandı.