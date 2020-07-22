Karar yazarı Akif Beki: Cumhurbaşkanı Erdoğan detaylandırmamakla birlikte sistemin aksayan yanları olduğunu kabul etti

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı sisteminin iki yılını değerlendirdiği konuşmasında daha çok yürütmenin performansı üzerinde yoğunlaştığını oysa sistemin yasama ve yargı ayağı olduğunu belirterek, "Tek başlı yönetimin, hızlı karar alma imkanının avantajlarını nasıl yaşadığımıza dair örnekler verdi. Dezavantajları ne oldu?

Birinci yıldönümünde, sistemin aksayan taraflarını tespit için bir çalışma yapılmıştı. Özellikle Meclis’in zayıfladığı ve milletvekillerinin işlevsizleştiğiyle ilgili aksaklıklar giderildi mi? Bunlara da değinmesini beklerdim. Gerçi, detaylandırmamakla birlikte aksayan yanları olduğunu kabul etti. ‘Saat gibi tıkır tıkır işlemediği’nin görüldüğü anlamına geliyor." diye yazdı.

Akif Beki, Erdoğan'ın her türlü değişime kapıyı açık bıraktığına işaret ederek, "Hatta, millet memnun değilse “Her türlü değişime” kapıyı açık bıraktı. “Biz yaptık, en doğrusu bu” diye milletle inatlaşmayacakları sözünü de verdi.

Tarihi bir milattı. Bir devri kapatacak, yeni bir devir açacaktı. Sistem değişikliği, yıldönümü sessizce geçiştirilmeyecek kadar büyük bir hadiseydi." ifadelerini kullandı.

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