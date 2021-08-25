Karar yazarı Akif Beki: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB misyonuyla çalışan Afganların Türkiye'ye kabul edilmesi için AB'den talep aldığımızı söylemişti, e hani yalandı?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin yazısında, "Türkiye üstünden Afganları tahliye operasyonu planladıklarını söyleyen, İngiltere Savunma Bakanı değil de Bakanlığıymış. BBC Türkçe, İngiliz medyasından haberi aktarırken atıf hatası yapmış. Bunu düzeltip özür diledi. Haberin gerisi olduğu gibi duruyor. İngiliz medyası orijinal haberin arkasında, özür filan da dilemedi.

The Times, Türkiye’nin tepkisi üzerine İngiltere’nin o plandan vazgeçtiğini duyuruncaya kadar Savunma Bakanı’ndan da bir itiraz gelmemişti. Ancak ondan sonra Wallace, “Biz hiç Türkiye’de merkez kuracağız demedik” diyerek çark etti. ABD de aynısını yapmıştı.

Muhalefetin tepkisi, yine hesapları değiştirmişe benziyor. Fakat iktidar propagandası; devlet, parti ve medya teşkilatıyla iki gün boyunca tozu dumana kattı." ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB misyonuyla çalışan Afganların Türkiye'ye kabul edilmesi için AB'den talep aldıklarını açıkladığına vurgu yapan Beki, "Erdoğan’ın, AB Konseyi Başkanı Michel’e telefon görüşmesinde bunu söylediğini açıklayan da bizzat Cumhurbaşkanlığıydı. E hani yalandı? Hani hiçbir ülkeden bu yönde bir talep bugüne kadar bize iletilmemişti?

Aynı gün Dışişleri’nin kesinkes yalanladığı bir haberi, Cumhurbaşkanlığı alelade bir bilgi gibi doğruluyor. Fark edilmeyecek miydi? ‘Sana yalan bana gerçek’ cinsinden mi sayılacak? Yalanla mücadele ediyormuş gibi göstererek gerçeğe niye savaş açılır ki?" diye yazdı.

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