Karar yazarı Akif Beki: Cumhurbaşkanı afet ayırmadan depremde, selde, salgında, yangında felaketzedelere ısrarla çay atmaya devam ediyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın afet ayırmadan; depremde, selde, yangında felaketzedelere çay attığını belirterek, "Demek ki bu ikram, adetten değil. Israr, sevimsizleştiriyor. Otobüsten kalabalığa çay paketi fırlatma görüntüsü, zaten antipatik. Yangınzedelere fırlatınca uygunsuzluktan sinir de bozucu. ‘İkram var dövmekten beter’ diye kimse uyarmıyor mu? Bir sırrı, hikmeti olmalı bu ısrarın..." diye yazdı.

Türkiye'nin felaketlere hazırlık ve tedbiri olmadığına vurgu yapan Beki, "Yangın uçağı filomuz filan yok. Ve o yüzden yaraları sarmak, Kerim Toplum’un bağışlarına kalıyor.

Fakat Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve İran’dan sonra AB’den de söndürme uçağı istemekle bitiyor gün!

Yunanistan’da, Hırvatistan ve İspanya’da olan uçaklar bizde niye yok? Bu soru, parmak ısırtan süper güçlü ülke iddiasını, ekmek gibi almasın mı askıya!

Uçan ekonomi anlatısı, inandırıcılıkta uçan halı masalı ile yarışıyor. Israra binaen hadi üstüne bir keyif çayı içilirdi de...Tadı fena kaçtı, duyurulur." ifadelerini kullandı.

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