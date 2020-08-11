Karar yazarı Akif Beki: Cumhur İttifakı, sıkıştığı köşeden bir yarma harekatı ile kurtulmaya çalışıyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhur İttifakı'nın sıkıştığı köşeden kurtulmaya çalışmak için Millet İttifakı'nı dağıtmak zorunda olduğunu belirterek, "Akşener ve İYİ Parti'yi koparmak için göz kırpıp çiçek atmaları da ondan. Muharrem İnce'yi, CHP'yi bölmeye tahrik ve teşvik etmeleri de ondan. Herkes biliyor, Millet İttifakı'nı parçalamadan oy dengesini lehine değiştirme şansı yok iktidarın." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Muharrem İnce'ye desteğine işaret eden Akif Beki, "Destek var köstekten beter. Kılıçdaroğlu'na kıyak geçmek istesen, önünü keseyim desen İnce'ye ancak yaparsın bunu. İyilik değil kötülük...

"İktidar, muhalefeti bölmesi için icazet veriyor" algısı, İnce'nin üstüne bir kere yapıştı mı bir daha kim sökebilir?" ifadelerini kullandı.

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