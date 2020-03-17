T24 LogoT24 Logo
Medya

Karar yazarı Akif Beki: Cübbeli ve Hayrettin Hoca ön açmasa Diyanet belki buraya da gelemeyecekti

17 Mart 2020 07:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar yazarı Akif Beki, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşın Diyanet'in karar almakta geç kaldığını belirterek, "Müminleri muhafazada yetersiz kaldığı gibi, genel toplum sağlığını da tehlikeye atan bu tutukluk neden peki?" sorusunu yöneltti.

Akif Beki, Diyanet'in tepkilerden çekindiğini ileri sürdüğü yazısında, "Daha kötüsü; Cübbeli ile Hayrettin Hoca (Karaman) ön açmasa belki buraya da gelemeyecekti." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...

ETİKETLER

DiyanetAkif BekiKoronavirüskarar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24