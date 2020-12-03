Karar yazarı Akif Beki: CHP’ye bir muhtıra verdirilmediği kaldı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet Fabrikası'nı ima ederek sarf ettiği "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış" sözlerini canlı yayında saniyeler içinde düzelttiğini ve geri aldığını belirterek, "TOBB, TESK, TİSK, Hak-İş, Türk-İş, Kamu-Sen ve Türk Harb-İş Sendikası başkanları dün sabah toplandı, orduya destek ziyaretine gitti. Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler'le kuvvet komutanları da toplanıp bu heyeti kabul etti. Genelkurmay Başkanı Güler, "Hoş olmamıştır, hukuk gereğini yapacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti demediklerini bırakmış, Başarır'ı kınamamış, o sözleri yerden yere vurmamış, en ağır cevabı siyaseten vermemiş gibi... Yine de STK ziyaretiyle, Genelkurmay'a konuşma platformu sunuldu. Yine de asker, iktidarla muhalefet arasındaki bir atışmaya çekildi." diye yazdı.

Siyasi iradenin tasarrufuna karşı söylenmiş yanlış bir söze askerin muhatap edildiğine işaret eden Akif Beki, "Üstelik askere bile edilse o lafın cevabını siyasi otorite vermeli, asker siyasi polemiklere karışmamalı değilmiş; AK Parti yıllarca bunu savunmamış gibi...

Yine de, siyasi muhatapları lafını bildirdiği halde kesmedi. Bir muhalefet milletvekilinin karşısına komutanlar çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

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