Karar yazarı Akif Beki: CHP'nin "CeHaPe zihniyeti"ni bırakmasından AK Parti'nin niye rahatsız olduğuna bakınca meselenin gerçekte ne olduğu anlaşılıyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, CHP'li Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu'nun Diyarbakır Anneleri'ne desteğe gitmesi ve Saadet Partisi'nden ayrılan Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesine yönelik iktidar kanadından gelen tepkilere işaret ederek, "Anlıyorsunuz ki mesele demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyütmek, darbeciliği ve yasakçılığı bitirmek, ülkeye yerli ve milli bir ana muhalefet kazandırmak değil. Ya ne! Demek ki mesele CHP'yi din, özgürlük ve demokrasi düşmanı gösterebilmek. "Ben gidersem öcü gelir, haklarınızı kaybedersiniz" propagandasıyla korkutarak seçim kazanmaya devam edebilmek." diye yazdı.

HDP'nin İstanbul seçimlerinde "teröristbaşı Öcalan"ın talimatına uymadığında iktidarın bozulduğunu belirten Akif Beki, "Meselenin ne olduğu anlaşılmıştı. HDP'nin, terör örgütü güdümünden çıkmaması değildi. Mesele HDP'nin kontrol edilememesi, laf dinletilememesi, iktidara seçim kaybettirmesiydi...

CHP'nin "CeHaPe zihniyeti"ni bırakmasından AK Parti'nin niye rahatsız olduğuna bakınca meselenin gerçekte ne olduğu anlaşılıyor. Bu kadar da belli edilir mi? " ifadelerini kullandı.

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