Karar yazarı Akif Beki: Canan Kaftancıoğlu, sandıkta iki kere yendiği rakibini niye darbeyle devirme hayali kursun ki, tadı hâlâ damağındayken hem de...

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde… İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır. Halkın gerçekten gözü açıldı" açıklamasının, 'darbe tehdidi' olarak yansıtılmasına ilişkin olarak, "Sistem, seçimle değiştirilirmiş gibi...Cumhurbaşkanlığı sistemi de seçimle mi gelmişti? İktidar değişiminin oylanacağı bir seçim yapılmadan sistem değiştirmek mümkün değil sanki. Meclis'te değiştirilmiyor muydu bu Anayasa? "Başka bir şekilde"si, nasıl darbeden başka bir anlama gelemiyor öyleyse? Üstelik Kaftancıoğlu, daha geçen yıl sandıkta iki kere yendiği bir rakibi niye darbeyle devirme hayali kursun ki? Tadı hâlâ damadığındayken hem de..." ifadelerini kullandı.

Akif Beki, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in CHP'li Özgür Özel'in "Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor" açıklamasında 'rejim' ifadesine takıldığına işaret ederek, "‘Rejim’in sözlükteki karşılığı ‘yönetme biçimi, düzen’ diye geçiyor. “Devletin resmi yönetim şekli” dışında da kullanıldığını, Ali Okulu mezununa sorsan bilir. Demirel rejimi, Trump düzeni vesair gibi... Bu laftan askeri darbeye uzanacak bir ‘rejim bunalım’ı tehdidi çıkar mı? Şeytanın sokacağı azami vesvese miktarıyla bile olmaz. Çıkarmak, ancak siyaset bilimi tahsiliyle mümkün olsa gerek. Darbe paranoyası böyle mi kaşınır!" diye yazdı.

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