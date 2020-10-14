Karar yazarı Akif Beki: Bırakın KKTC'yi, Avrupa'daki seçimlere bile karışma hakkını kendinde gördü AKP

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Türkiye'nin KKTC seçimlerine daha önce de müdahale etmediğini ancak göstere göstere ilk kez müdahalede bulunduğunu belirterek, "Hatta bırakın KKTC’yi, Avrupa’daki seçimlere bile karışma hakkını kendinde gördü AK Parti iktidarı. Hollanda’da, kulağı Türkiye’de olan seçmeni Başbakan Rutte’ye karşı oy kullanmaya çağırmadı mı Cumhurbaşkanı? Almanya’da, yüzü Türkiye’ye dönük seçmeni Şansölye Merkel aleyhine oy kullanmaya çağırmadı mı?

Gurbetçileri Merkel’e, Macron’a karşı dolduran bir Ankara, göbekten kendisine bağlı yavru vatan seçmenini mi dolduruşa getirmeyecek? Oylarına karışmayacak da kendi hallerine mi bırakacak? Seçimlerini etkilemeye, kimin kazanacağını belirlemeye çalışmayacak?" diye yazdı.

Ankara'nın istemediği KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın ikinci tura favori olarak girdiğine işaret eden Beki, "Buna rağmen hala karışmaya devam etmek, sandıkla inatlaşmak, halkın iradesine ipotek koymaya kalkmak, beğenmediği oyu karalamak, karşı tarafı hain ve düşman gibi göstermek fena halde sorun. Daha fenası ise kendisine layık gördüğü demokrasi standardını kendisi dışındakilerden esirgemesi, onlara vesayet altında yaşamayı reva görmesi.

Daha da fenasını sorarsanız...O da, dün bayraktarlığını kimseye bırakmadığı politikaları bugün suçlaştırması. Dün HDP ile siyaseten ortaklaşıyordu, AK Parti bugün MHP ile ortaklaşıp HDP’ye karşı savaşıyor." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...