Karar yazarı Akif Beki: Bir sözle, bir genelgeyle ferman çıkarır gibi yasak koyabilmeyi Ankara sevdi

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, 17 günlük tam kapanma döneminde market alışverişlerinde getirilen yasakları değerlendirdiği yazısında, "Sigara da temel ihtiyaç maddesiymiş, o serbestken niyeyse içki değil. “Market tedbirleri”nin amacı, kalabalığı önlemekmiş. Sigarada mı, kalem pilde mi daha çok müşteri toplaşır? Neye göre, belli değil.

Hele...’Camide cemaatle namaz kılabiliyorsun da niye marketten çocuğa oyuncak alamıyorsun? Mantığı ne!’ bahsine hiç girmeyin, çıldırırsınız. Madem zorlama içki yasağı başka türlü kılıfına uydurulamadı, yasada yeri yok, Anayasa’ya aykırı, bari genel yasak koyalım da arada kaynasın diye mi? Özel yasak değilmiş gibi göstermek için mi?" ifadelerini kullandı.

"Yasak hemşehrim" kafasının İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle geri döndüğüne vurgu yapan Beki, "Kapanma günlerinde vatandaş, evde boş boş oturup aş, iş, yolsuzluk ve yoksulluk gibi kötü yönetim sorunlarına kafa patlatacağına saçmalıklarla kafayı bozsun diye belki de...

Memleketin kışlaya döndürüldüğünü şuradan da çıkarabilirsiniz.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet türbesinde elleri arkada dolaştığı için şikayet edilmiş. Başsavcılık ve İçişleri de ciddiye alıp hakkında inceleme başlatmış. Var mı başka izahı?" değerlendirmesinde bulundu.

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