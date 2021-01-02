Karar yazarı Akif Beki: Bir başbakanın, bir sözü ile halkını teskin edebilmesi ne büyük nimettir, en iyi yokluğunu çeken bilir

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Koronavirüs aşısı için "Sabırlı olun, ben de bekliyorum, sıram gelince yaptıracağım" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Bunu okurken ister istemez aklımdan geçti. Bir başbakanın, bir sözü ile halkını teskin edebilmesi ne büyük nimettir. O başbakan için anlamı belli. İkna gücünü, inandırıcılığını, sözünün tesirini gösterir. Ama o ülke için ifade ettiği anlamı, en iyi yokluğunu çeken bilir. Bulunmaz, paha biçilmez bir nimet. Böyle ilaç gibi sakinleştirici liderlerden fazla kalmadı dünyada." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 4 ayda doların kazandırmadığını, buna karşın vatandaşların dolar mevduatlarının arttığına işaret eden Akif Beki, "Güven meselesi. Başka bir ifade ile vatandaşa sakinleştirici verememe sorunu.

Çünkü dolar bugün düşse, bugün kaybettirse bile yarın nasıl olsa yine çıkacak inancı var. Bu kırılamadığı sürece de vatandaş, parasını güvende yani dolarda tutmaktan vazgeçmiyor. Dolar düştüğünde, bu anı kollayan aziz milletimiz, bilakis düşük kurdan daha çok almayı tercih ediyor." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...